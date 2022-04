Karine CHAUVIN

Double compétence en développement commercial et organisation d'événement Bto B.



Organisation d'événements propriétaires à forte valeur ajoutée à destination des cadres et dirigeants de la finance (asset management, IT, conseil patrimonial, immobilier financier…).



Responsabilité opérationnelle, logistique et financière de la Business Unit.



Management de 2 chargés de projets événementiels



Mes compétences :

Développement commercial

Organisation d'évènements

Asset management