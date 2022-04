Karine CHRISTOPHE

Diplômée de l'Institut Supérieur Européen de Gestion et forte de plus de 15 années d'expérience sur des fonctions commerciales dont 10 ans en ESN, je suis passionnée par la vente de projets à valeur ajoutée et je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et à l'innovation, ce qui me permet d'avoir des échanges de haut niveau et d'accompagner mes clients sur les nouveaux enjeux des sociétés qu'elles soient du domaine bancaire ou de la grande distribution.

Soucieuse du bien-être de mes collaborateurs, je mets en oeuvre un suivi de proximité ponctué d'événements rassembleurs qu'ils soient festifs ou technologiques.



Je maîtrise l'anglais et l'espagnol et je suis férue de voyage et de gastronomie !



Mes compétences :

Java EE

TMA

Microsoft .NET

Business development

Applications mobiles

Business Intelligence

Management

Recrutement

Centre de services

Projets au forfait

Mainframe

AS400