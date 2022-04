Karine CLAUDE

Forte de 4 ans d'expérience en webmarketing dont 3 ans acquis en alternance, je suis également diplômée d'un MBA en WebBusiness. Je suis à la recherche d'un emploi en webmarketing et e-commerce dans lequel je pourrais mettre à profit et développer mes compétences en marketing digital. Mes principales qualités : rapidité d'adaptation, force de proposition et autonomie. Vous souhaitez en savoir plus sur mon profil ? Voici mon site web personnel avec mes compétences et mes références : https://karineclaude.com . N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de votre projet.



A la recherche d'une aide en webmarketing ? Je suis également autoentrepreneur. Je reste à disposition pour échanger sur vos projets et vos besoins en marketing digital.



Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

E-marketing

E-commerce

HTML

Webmaster

Réseaux sociaux

CSS

Organisation

Études marketing

Étude de marché

Google Adwords

Adobe Photoshop

Prestashop

Wordpress

eMarketing

benchmarking

XML

Sphinx Software

Microsoft Office

Microsoft Access

Merchandising

Cascading Style Sheets

Audit