Karine COCHARD

Mesdames, messieurs



Étant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature pour tout poste correspondant à mon profil.



Travailleuse, rigoureuse et disponible, c'est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer une entreprise qui voudrais me laisser ma chance. Possédant une motivation sans faille, je saurais mener à bien les différentes missions que l'on me confiera.



Sociable et à l'écoute, je sais m'adapter à une situation en place et pourrais ainsi m'intégrer sans le moindre problème à une équipe.



Mon manque d'expérience n'entame en rien ma volonté à occuper un poste, et me pousse, bien au contraire, à faire mes preuves.



Veuillez agréer mesdames, messieurs, mes cordiales salutations.