Karine COCHARD

La volonté d'expansion se poursuit pour SAMSIC EMPLOI en IDF : nous recherchons des personnes ayant le goût des défis et du commerce, le sens de la prestation de service, des challengers motivés pour s'inscrire dans un projet de développement, ayant la volonté de monter leur centre de profit en appuis avec le groupe SAMSIC RH présent à vos côtés : prospection, création du fichier clients, constituer son vivier de compétences intérimaires, recruter son équipe, ...

Nous recherchons des Directeurs d'agence (H/F) : Volontaires, fortes capacités relationnelles et d'adaptation, rigueur, écoute, exemplarité, ayant le goût du challenge, le sens du service, promouvoir l'emploi, négocier, manager son équipe, gérer son centre de profit, ...

Venez rejoindre un groupe en pleine évolution qui repose sur des valeurs fortes et simples.



Mes compétences :

Commercial b to b

Management d'équipes

Management de projets

Gestion des risques