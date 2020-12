Hervé GRIVEAU

Bonjour,



J'ai terminé un contrat en tant que Responsable adjoint d'un centre d'appels spécialisé dans le secteur bancaire en janvier 2020 et je suis actuellement en CDD qui prendra fin courant janvier 2021, sur un poste de chargé Relation Client Entreprise pour une mutuelle.

je serai donc à nouveau disponible pour partager mes expériences de manager d'agences , et de responsable de centres d'appels et ce quelque soit la ville en région Occitanie.

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement et pourquoi pas, partager un nouveau challenge.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management

Gestion des compétences

Direction de centre de profits

Conseil en recrutement

GPEC

la Supervision

Sièges et Direction

SAP-SIRH-@temptation

Restitution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit