Samia KARMANOU

Mon métier consiste à présenter à mes clients (Hypermarchés et Supermarchés) de nouveaux produits, des références existantes non présentes dans les linéaires mais aussi des opérations commerciales et autres promotions (PLV, animations, bons de réductions, etc.). De plus, un bon relationnel permet de fidéliser et de mettre en confiance le Chef de Rayon... et c’est important croyez-moi ! Je fais également des réimplantations de rayons avec un conseil pointu et des outils merchandising, les clients apprécient beaucoup mon expertise !



Mes compétences :

Vente

Management

Communication

Informatique