Karine COLAGIORGIO

Solide expérience acquise en Marketing Communication au sein de différentes sociétés présentes dans le domaine des hautes technologies (IT, Réseaux, Logiciels) dans des environnements B2B internationaux fortement concurrentiels.



Mes connaissances et mon savoir-faire me permettent de gérer un Plan de Communication et un Budget associé. J’ai également acquis toutes les techniques de Marketing Opérationnel visant à accroître les ventes (campagne de génération de leads, fidélisation clients, publicité, événementiel, supports commerciaux) et ainsi que les Techniques et Outils de Communication permettant d’optimiser la notoriété et l’image de marque d’une société (relations presse, plan média, médias sociaux, programme de référencement clients et site web).



Anglais courant, j’aime particulièrement gérer des projets complets, de la conception à la mise en place opérationnelle jusqu’au suivi, impliquant de réelles qualités d’organisation et relationnelles. Force de proposition, je suis autonome et rigoureuse dans la réalisation de mes missions.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

CAO

Communication

Éditeurs de logiciels

High tech

Informatique

Marketing

PLM

Presse

PROGRAMME

Relation presse