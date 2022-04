16 années dans la vente et la relation client



Mes compétences :

- Fidéliser et développer la clientèle, grâce à une prospection terrain et un suivi régulier des besoins.

- Etablir un plan de prospection

- Présenter les collections et conseiller le client

- Argumenter et répondre aux objections

- Animation d’une équipe- Veille commerciale