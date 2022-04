APCK Conseil est un cabinet de conseil en orientation et en gestion de carrières dont le cœur d'activité est centré sur l'humain et sur son bien-être dans le monde professionnel.

Le cabinet vous accompagne tout au long de votre vie au développement et à la mise en œuvre de vos projets professionnels.

A l'écoute de vos souhaits, Karine COMBOROURE, psychologue du travail, vous aide à identifier les meilleurs choix et vous accompagne dans l'évolution de votre carrière. Aussi, elle vous propose une prestation adaptée à vos besoins, dans le respect de l'éthique et de la déontologie des psychologues.

Elle vous fait également bénéficier de son réseau d'entreprises et de sa connaissance du marché de l'emploi.

Salariés, demandeurs d'emploi, séniors, cadres, techniciens ou ouvriers, vous souhaitez retrouver rapidement un emploi, vous vous posez des questions sur votre orientation ou réorientation, sur votre évolution de carrière, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous souhaitez être accompagné au changement :

APCK Conseil s'adapte à vos besoins et vous propose diverses interventions :

- Accompagnement à la recherche d'emploi

- Accompagnement au projet professionnel

- Bilan de compétences

- Bilan de carrière / bilans professionnels

- Préparation aux épreuves orales de concours

- Analyse des pratiques professionnelles

De même, vos enfants ou les enfants de vos amis sont en fin de collège, au lycée ou à l'université, et s'interrogent sur leur orientation : le bilan d'orientation scolaire et professionnel pour les jeunes va leur permettre d'identifier les secteurs d'activité, les métiers qui leur correspondent le mieux et de connaître les moyens d'accès (écoles, formations...).



N'hésitez pas à prendre contact avec le cabinet afin de découvrir la prestation qui est la plus adaptée à vos besoins.







Mes compétences :

Accompagnement à la recherche d'emploi

Gestion de carrières

Coaching individuel

Soutien

Accompagnement au changement

Gestion de carrière

Coaching scolaire