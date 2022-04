Alain COMBOROURE

Etudiant à Romans-sur-Isère puis à Grenoble dans les années 80, j'exerce dans l'organisation de salons depuis maintenant plus de 20 ans. Après dix années passées en Haute-Savoie, je suis revenu à Lyon, ma ville natale.

Possédant une bonne expertise des métiers de l'événementiel, je souhaite aujourd'hui valoriser mes compétences en organisation et pilotage d'événements au sein d'une entreprise reconnue dans cet univers.

Rapidement adaptable à tout type d'environnement, motivé et ayant le goût du contact, je suis prêt pour un nouveau challenge.



Mes compétences :

Marketing

Management

Développement commercial

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Communication