Florence DE MARGERIE

FM Events & Tourism est une SAS à vocation d'organisation

d'EVENEMENTS D'ENTREPRISES ET PRIVES (FRANCE ET INTERNATIONAL)

RP. Opérations de promotion. Basée à Paris et en Sud Finistère.



J'organise de A à Z des événements d'entreprise, pour les marques, notamment dans le luxe, ou encore privés avec une grande expertise de la coordination de prestataires en amont et sur le terrain. De l'analyse des besoins lors du brief client à la facturation finale des intervenants, mon rôle est d'orchestrer toutes les opérations dans un souci permanent d'excellence.

20 ans sur le terrain. Bilingue anglais. Parfaitement mobile jusqu'à Singapour !





Mes compétences :

Responsable d'agence

Développement commercial

Relations internationales

Organisation d'évènements

Organisation

International

Gestion de projet

Budget et Controlling