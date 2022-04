Karine COMPIN

Chef de projet dans le domaine bancaire, j’exerce actuellement chez COMIS, SSII spécialisée dans les domaines bancaires et assurances.

Mes interventions vont de l’avant-projet à la mise en œuvre de la solution sur des environnements et des périmètres hétérogènes. J’assure la recherche de solutions tant progiciels que développement interne, l’évaluation, la planification ainsi que l’animation et l’encadrement des équipes de développement durant toutes les phases du projet.



Missions :

- 03/2011 - 06/2014 : IT-CE groupe Caisses d'Epargne

- 01/2007 - 02/2011 : Crédit Foncier de France

- 08/2003 - 12/2006 : GCE Technologies, groupe Caisses d'Epargne



Mes compétences :

Coordination de projets

Encadrement

Cahier des charges

Planification

Analyse fonctionnelle

Chiffrage

Conduite de projet