Karine COMTE

Responsable d'animation puis directrice de centres aérés,mon intérêt a glissé vers l'éducation.



Je suis éducatrice spécialisée diplômée depuis 1996.

Mon souhait a été de travailler dans différentes institutions afin de connaître les multiples facettes de ce métier fort enrichissant tant sur un plan personnel qu'humain.



J'ai un parcours diversifié:(FOYERS,PJJ,AEMO,MECS,SAED,IME,CAT,IR,PEDOPSY,centre maternel , CDEF,DÉLÉGUÉ A LA TUTELLE)

auprès d'enfants et d'adolescents handicapés,en difficultés sociales.Mes objectifs ont toujours été les mêmes:Favoriser le maintien ou le développement de l'autonomie,Éduquer,Soutenir,Socialiser.



Il m'a semblé indispensable durant mon parcours de mieux comprendre la cellule familiale et tout ce qui s'y jouait,c'est pourquoi j'ai entrepris une formation de psychothérapeute familiale(approche systémique).

Forte de cette expérience supplémentaire, j'ai compris que tout se joue tout petit, dans la prime enfance ...donc naturellement je me suis tournée vers le métier de directrice de crèche....j'ai obtenu le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants.



Mes formations en massages thaï traditionnel,thaï à l'huile,coréen,relaxant et mes connaissances en médecine traditionnelle chinoise restent pour le moment des hobbies que je pratique occasionnellement.



Mes compétences :

Autonomie

Education

Energétique

Massage

Massage thai

Médecine

Médecine chinoise

Médiation

Psychothérapeute

Soins du corps

Bien être

Psychothérapie