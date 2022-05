Marilou CERVANTES

Bonjour ,

je suis coach intuitif de vie, et canal de guérison Je propose des soins de cœur et des outils d'éveil et de réalisation à travers des coaching soins, à la demande et des soins en duo avec mon compagnon magnétiseur en fonction des situations.

J 'ai reçu , parmi tous les cadeaux qui mes sont offerts encore chaque jour, celui de peindre en guidance des tableaux vibratoires sacrés qui sont de véritables révélateurs de qui nous sommes et qui harmonisent, les lieux de vie et les personnes.

Ils permettent des guérisons , des dépassements, le contact à une joie intérieurs profonde et des expériences d'expansion de conscience propres à chacun.

J' ai une connexion toute particulière avec les enfants de tout àges que j'accompagne en ateliers ou en individuel.





Mes compétences :

Soin d'énergie de vie sacrée

Peintre vibral

Coaching d'éveil

Soin et enseignements REIKI,

Arts

alimentation naturelle

éveil des enfants