Stéphanie BARIOZ

Grâce à mon expérience, de plus de17 ans dans le milieu de la coiffure, en tant que salariée puis chef d'entreprise, une dizaine d'années de développement personnel et mon intérêt depuis toujours, de donner du sens à ce qui m'entoure, que j'ai nourrie par différentes formations. Mon activité principale à évoluée.



J'ai pris conscience du besoin d'accompagner les personnes vers une meilleure connaissance d'elles mêmes, pour améliorer leurs milieux personnel, relationnel et professionnel; pour qu'ils puissent, ensuite, en faire profiter les autres.



Aujourd'hui, je propose un travail d'accompagnement, qui permet aux personnes de faire évoluer leur relation au corps et à l' apparence, en conscience, pour révélez la part unique qui est en eux.







Mes compétences :

Conseil en image

Bio

Développement personnel

Relooking

Coaching

Ecologie