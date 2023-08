Chavet FRANCK

Notre expérience au sein de différents cabinets d’Expertise Comptable nous a permis d’acquérir des connaissances dans différents secteurs d’activités d’un panel d’entreprises de taille moyenne (de 1 à 50 salariés).

Au cours de ces années, nous avons participé à la mise en place d’outils de gestion adaptés à la taille de l’entreprise ; nous avons aussi effectué des audits d’acquisitions, des montages de Société Civile Immobilière et de holding ainsi que la création d’entreprise.

Nous vous proposons de mettre en place des outils de gestion (Prévisionnel, tableau de bord, étude de marge, seuil de rentabilité) qui s’adaptent aux fonctionnements et aux besoins de votre entreprise.

Nous intervenons en relation avec votre service comptable ou vos conseils (Assureurs, Avocat, Commissaire Aux Comptes).

Nous mettons en place une relation durable entre les différents intervenants de votre entreprise afin de vous permettre d’obtenir les informations clés et les conseils dont votre entreprise a besoin au quotidien pour anticiper les décisions à prendre.

Nous intervenons aussi pour des études fiscales, des opportunités de croissance (Externe ou Interne) ainsi que sur des choix en matière d’investissement (Emprunt, Crédit-bail, Location).

Par ailleurs, nous vous proposons une aide à la création d’entreprise, de l’étude du projet (business plan, Fiscalité) à la finalisation (dossier Accre, démarche administrative).

Toutes nos interventions sont validées par des professionnels de votre choix (Avocat, , Assureur) ou de l’un de nos partenaires.



Spécialisations : SPECIALISTE DES PME-PMI ET DE LA CREATION DE SOCIETE

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE



Mes compétences :

Transmission d'entreprises

Tableau de bord

Audit social

Reporting

Évaluation d'entreprises

Audit fiscal

Business plan

Création d'entreprise