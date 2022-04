Karine COUCHOUX

Je suis actuellement en recherche d’emploi active pour un poste d’ingénieur qualité, de préférence en qualité production / produits / clients mais je suis à l’écoute de toutes les opportunités professionnelles dans le domaine de la qualité.

Je recherche un poste dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Rhône-Alpes (région Lyonnaise)



Je capitalise plusieurs années d'expérience au sein d'un service qualité notamment en qualité production puis qualité fournisseur. J'ai ainsi acquis des compétences techniques, fonctionnelles et organisationnelles dans ce domaine.

Investie et dynamique, je suis intéressée par tous les aspects qualité et tous les secteurs d'activité, en ayant toujours comme objectifs la satisfaction client et l'amélioration des processus internes.



Mes compétences :

8D

Métrologie

Norme ISO 9001

Management transversal

Méthodes de résolution de problèmes

ERP M3 (partie qualité)

Gestion des non-conformités - internes/fournisseur