Karine COUDERT

Actuellement aide de vie scolaire dans un collège public, je recherche une stabilité professionnelle dans les secteurs administratif, socio-éducatif ou médico-social. Mes années d'expérience professionnelle,principalement au sein de l'éducation nationale, m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles et d'exploiter mes qualités personnelles.

Je suis rigoureuse, dynamique, organisée et respectueuse de la hiérarchie. Je sais m'informer des besoins précis, cerner un problème pour mieux le résoudre, planifier et superviser la bonne exécution des tâches. Autonome je sais également travailler en équipe. Ma disponibilité et ma polyvalence sont des qualités soulignées par mes chefs de service. A l'aise avec l'outil informatique, j'ai régulièrement assisté des tiers pour des tâches administratives. Libre de tout engagement, je postule dans la seine et marne et la région parisienne.



Mes compétences :

Autonomie

Aisance avec l'outil informatique

Aisance relationelle

Organisation du travail