J'habite à Sallertaine, je suis mariée et j'ai 2 enfants et je possède le permis B et un véhicule.

Je recherche aujourd'hui à travailler en tant que Assistante Administrative au sein d'une société dans les alentours de Challans.

Je suis prête à m'investir dans votre société et apporter toutes mes connaissances professionnelles.