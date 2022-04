Karine CROËS

Bien que récemment installée sur la commune de Saint-Omer depuis le 21 juin 2018, je suis domiciliée dans l'arrageois.

Ex cogérante d’une agence d’architecture du bassin minier durant 8 ans, plus de 20 années d’expériences du métier d’architecte concourent à bien vouloir considérer ma maitrise du métier d'architecte sur le territoire au travers de chacune des missions de la loi MOP confiée.

Reconnue pour mes compétences professionnelles, techniques et relationnelles,

J'ai créé l'Atelier travaillant seule, assistée de l’informatique et de logiciels me permettant un gain de temps et une efficacité dans la gestion de ma société et la production des dossiers en cours.



"l'avenir n'est plus ce qu'il était" Paul Valéry



Mes compétences :

CAO DAO 3D BIM

CCTP

EXPERTISE TECHNIQUE BATIMENT

MISSION CONSEIL CONFORMITE ACCESSIBILITE

MISSION CONSEIL REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE E

Architecture d'intérieur