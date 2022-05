Nathanael DEGRYSE

Avec plus de 18ans d'expérience professionelle dans l'assurance qualite, la négociation et la gestion du bien-aller des produits textiles en France (Paris et Lille) mais également plus de 8 ans a Londres en Angleterre

J'ai une expertise multiproduit et multicanal

J'ai travailler pour des societés telles que GAP, French connection, CLub Med , Naf naf, Arcadia Group , Nicole Fahri , Allsaints, Décathlon et La Redoute. Chacune de ces opportunités m'a montré la diversité mais aussi l'ensemble de la richesse du secteur textile et l'importance du bien aller et de la Qualite sur les résultats commerciaux et la réputation des marques..

Après une pause professionnelle afin d'explorer la possibilité d'une réorientation dans le domaine du design intérieur , je souhaite retourner au secteur textile et Je recherche actuellement une nouvelle opportunité excitante afin de mettre en valeur toutes mes compétenses acquises, ma maitrise de l'angais et mon profil international.



Mes compétences :

Bilingue en anglais

Expert mise au point produit

Experience multicanal et multiproduit

Management d'équipe

Management de la qualité

Synthèse et reporting

Négociation

Gestion de la qualité

Créativité

Gestion de la production