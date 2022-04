Karine CUSSATLEGRAS (NÉE GALLOIS)

Femme de terrain, je suis avant tout motivée par les challenges et les relations humaines.



Depuis 2007, je suis en charge des comptes nationaux et en lien direct avec la force de vente.



Depuis juin 2019, je suis responsable grands compte au sein de la société Clementoni France. En charge des enseignes PicwicToys, King Jouet, Cora, Casino, Monoprix, Cdiscount, Fnac et Amazon.

Je négocie les accords nationaux, les référencements permanent et fin d'année, les catalogues, les promotions.



De 2014 à 2019, j'ai été key account manager pour les sociétés IMC Toys (groupe espagnol dans le jouet) et Rubies (groupe américain dans les déguisements).

Négociations des accords annuels nationaux et régionaux, des catalogues, des référencements : Toys R Us, Maxitoys, Casino, Monoprix, Galeries Lafayette, Cdiscount et Leclerc.

En charge de l'animation des agents pour Leclerc.





De 2012 à 2014, j'ai été Responsable grands comptes chez Panini et en charge de la force de vente hypermarchés. En charge d'un portefeuille de 12 millions d'euros.



De 2008 à 2011, j'ai été key account manager au sein du groupe Electrolux Home Products France.

En charge de 7 comptes représentant un portefeuille de 70 millions d'euros (grossistes, GSA et sites internet) pour lesquels, j'ai négocié les accords, les gammes, les catalogues ainsi que les opérations commerciales en totale collaboration avec les 20 commerciaux répartis sur la France.



De 2007 à 2008, j'ai occupé la fonction de Responsable Grands Comptes au sein d'une PME spécialisée dans le Petit Electro Ménager (société Team International). J'ai développé des contrats avec l'enseigne Système U, Leclerc mais aussi Monoprix et la VPC.



De 2005 à 2007, j'ai intégré la société Emin Leydier (groupe français de 1200 salariés) pour la branche "emballage carton en papier recyclé" en tant que responsable régionales en BtoB.



De 2000 à 2005, j'ai travaillé au sein de la société Corolle (groupe Mattel) spécialiste du bébé et de la poupée haut de gamme.

En tant que responsable régionale des ventes (région PACA et Corse puis Rhône-Alpes/Auvergne), j'avais un rôle de conseil avec prises de commandes en direct, suivi des stocks mais aussi formation des équipes de ventes des magasins (spécialistes du jouet) et suivi de formation de nos animatrices.

J'ai de plus développé notre partenariat avec une centrale d'achats présente dans les villes de taille moyenne.



A travers mes différents stages (Blédina, Gayelord Hauser et les cafés Malongo), j'ai tout naturellement intégrer la société Orangina qui m'a permis de découvrir le fonctionnement de la grand distribution.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Management

Budgets

Management opérationnel

Marketing

suivi comptes, suivi des budgets, suivi activité,