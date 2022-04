Karine DALBY

Une expérience riche au service de la sécurité au travail et de l’environnement dans les entreprises.



En poste depuis dix ans aux Aéroports de la Côte d’Azur, je pilote la Démarche Sécurité au sein des établissements aéroportuaires de Nice et Cannes : de l'intégration dans les nouveaux chantiers à la mise en place des mesures de prévention techniques pour les opérations de maintenance , aux analyses de risques aéronautiques pour les agents.

Quotidiennement, mes activités transversales me permettent de mettre en œuvre des compétences relationnelles avec tous les niveaux hiérarchiques et des capacités d'analyse rigoureuse sur l’organisation du travail et les enjeux financiers. Mes précédentes expériences m'ont permises de toucher à tous les secteurs d'activité en matière de risques et d'impacts environnement.





Mes compétences :

ISO 14001 Standard

OHSAS 18001

ISO 9001 Standard