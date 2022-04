Karine DAMAMME

Professionnelle en management, orientée direction de services, direction d'exploitation, Ressources Humaines ou direction de services administratifs, avec une forte expérience en PME, Industries et multinationales.

Forte capacité d'adaptation. Vif intérêt à la création de valeur ajoutée, au développement de compétences individuelles et collectives et à l'application des méthodes du Lean management. Orientée business, résultats et résolution des litiges. Rigueur dans l'exécution, fort sens des responsabilités, conscience professionnelle élevée et capacité de travail autonome.



20 ans d'expérience professionnelle: Opérationnel, Exploitation, Administratif, Ressources Humaines, Achats, Commercial.

Parcours professionnel polyvalent, secteurs d'activité variés:

Services: entreprise de Nettoyage, Industrie Automobile, Bureautique, Industrie Pharmaceutique.



Compétences :

- Gestion d'exploitation: respect des impératifs coûts/délais, gestion des plannings, contrôles qualité, Lean management, formalisation des processus

- Management: 60 agents, management par objectifs, management organisationnel, mise en place d'une stratégie RH, gestion RH

- Gestion commerciale: Vente, développement de CA, fidélisation clients /suivi CRM, administration des ventes, reporting

- Gestion administrative et financière: mise en place d'une politique de gestion des coûts, rentabilité, prévisions et suivis budgétaires, facturation, gestion des flux,

- Gestion des achats: négociation, achats, gestion des inventaires



J'ai récemment intégré un Executive MBA - Master of Business Administration à l'IAE Paris Sorbonne en formation continue (09/2017 à 12/2018).



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Développement commercial

Ressources humaines

Management

Lean

Amélioration continue

Gestion des opérations

Microsoft Office

Service client

Management opérationnel

Gestion administrative

Formalisation des processus