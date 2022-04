Karine DAMOIS

Intègre, sociable, souriante, volontaire, impatiente, titulaire d'une maitrise en droit, du diplôme de l'ESCAET d'Aix en Provence, passionnée par mon travail de conseilllère en voyages, et de management de mon équipe. 20 ans de riches expériences: Marseille, Bordeaux, Aix en Provence chez Havas Voyages devenu Thomas Cook; une belle expérience chez Asia à Nice puis chez Tourinter à Lyon et enfin depuis 10 ans chez Fram avec la crétion de l'Agence de Lyon, un honneur, une épreuve difficile, enrichissante professionnellement et personnellement.

Des voyages autour du Monde, tous les continents et il en reste encore à découvrir!