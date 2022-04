Karine DANGLARD

Actuellement Conductrice d'Operations en Maîtrise d'Ouvrage, titulaire d'un BTS assistante de direction, je me suis perfectionnée par une formation en cours du soir en droit de l'urbanisme et de la construction (IEJUG). J'ai rejoins la promotion immobilière après cette formation et j'ai complété mes compétences techniques en intégrant une équipe de maitrise d'oeuvre.



Je pilote des programmes en maîtrise d'ouvrage et en VEFA comme un chargé d'opération, je gère les travaux modificatifs pour les acquéreurs en PSLA (location avec option d'achat) et enfin je gère la levée des réserves durant l'année de parfait achèvement



Mes compétences :

Technique

Social

Management