Karine DAUVERGNE

Mon expertise s'articule autour de 3 compétences:



Management:

Construire et faire progresser des équipes pluri -disciplinaires: chefs de produits, stylistes, modélistes,gestionnaires.

Comprendre et parler le language des créatifs, mais aussi celui des financiers

Mettre en oeuvre des projets, les transformer en organisation.



Direction de collection:

Re-positionnement de Marques

Analyses des ventes, du marché, de la concurrence .

Identification des tendances clés pour la cliente de la marque,organisation process de création

Définition et construction du Mix Produit stratégique et financier

Expérience et " bon sens " commercial...



Pilotage :

pilotage des budgets, maitrise des stocks, optimisation des marges

Organisation du sourçing en cohérence avec les objectifs commerciaux et financiers

Pilotage du parc fournisseur ( Asie, bassin méditerranéen)



Mes compétences :

Création

Culture

Culture du résultat

Enthousiasme

INTUITIVE

Management

Mode

Pragmatique

Prêt à porter