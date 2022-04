Karine DE OLIVEIRA

Jeune diplômé en Langues, Littératures et Civilisations Étrangères spécialisée dans la langue Portugaise, j'ai su viser les compétences suivantes:



Capacité d’analyse, de rédaction et de communication orale afin de présenter clairement une question, un document, d’en faire un usage clair et argumenté

Maîtrise des exercices académiques (dissertation, commentaire, explication de texte, compte rendu, présentation d’exposés, compte rendu critique)

Capacité à argumenter à l’écrit comme à l’oral

Capacité à établir des corrélations (entre les langues, les œuvres, les pratiques culturelles et socio-économiques)

Capacité à exercer un jugement critique et raisonné

Aptitude à la recherche au moyen de ressources et d’outils documentaires – bibliothèques, ressources électroniques... – et une capacité de traitement des données recueillies

Capacité de travailler seul ou en groupe

Capacité à s’exprimer en public

Aptitude à mener toute recherche de façon autonome



Mes compétences me permettent de viser des métiers tels que:

- l'enseignement

- la traduction et l'interprétation

- la culture et le tourisme

- l'information et la communication

- l' administration



Motivé, sociable, attentive et ordonné je recherche un poste sérieux en Ile-de-France.

Je m'adapte facilement à toutes nouvelles situations et je suis prête à fournir les efforts nécessaires afin de prouver mes aptitudes.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Traduction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office