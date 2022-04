Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la relation client et fournisseur, j'ai développé des qualités relationnelles d'écoute, de sens du contact et une belle aisance téléphonique.

Dynamique dans mon approche du client et soucieuse de développer une relation de confiance, je veux contribuer par mon sens du service à développer l'image de votre entreprise.