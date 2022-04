Karine DEGRET

Je suis professeur de sport en Charente. Ces 6 dernières années je me suis formée à la Somato-psychopédagogie qui est une méthode permettant de développer des capacités perceptives au service d'un mieux être général, au service d'un mieux vivre son corps, sa pensée et la relation entre les deux. C'est un art, être à l'écoute de soi et retrouver un lien entre son corps et son psychisme. Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres...au travers d'une nouvelle rencontre avec le corps en mouvement.



Mes compétences :

Accompagnement

accompagnement de la personne

Ecoute

Gymnastique