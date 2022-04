L'immobilier est une passion!!!!

Depuis plus de 12ans je baigne dans ce milieu dans lequel je m'épanouie chaque jour.

Mes connaissances et mes diverses expériences font la différence sur le terrain.

Ces compétences je les mets aujourd'hui au service du recrutement que je fais régulièrement avec un esprit d'équipe et une envie de diffuser toutes les informations que j'ai en ma possession.



C est dans ce cadre que je recrute :



Plus d informations sur ma boîte mail :

karine.delarue-pernet@iadfrance.fr



Ou de vive voix au :

0632415634



Mes compétences :

Repousse ses limites

Sens de la réussite

Autonomie

Persévérance

Relations clients