Bonjour et bienvenue sur mon profil,





Après avoir occupé durant 3 ans , un poste de chargée d'affaires professionnels au sein de BNP Paribas.

Je prends la direction d'une agence de Cannes dans laquelle je conforte et développe mes connaissances et mon aptitude managériale.

Je gère une équipe de 4 personnes ainsi qu'un portefeuille d'environ 450 clients professionnels.



Mes compétences :

Organisation

conseil

achat

gestion

banque

Autonomie

vente

Encadrement

Commerce