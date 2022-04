Julie HINDENOCH

Mes défis quotidiens en tant que Responsable Communication Digitale chez BWT, leader en traitement d'eau ?



RENDRE VISIBLES nos marques sur le web auprès de distributeurs professionnels, artisans, prescripteurs et clients finaux

INNOVER en concevant de nouveaux outils web pour nos clients et notre force de vente

ANALYSER l'audience des supports et leurs retombées commerciales

MESURER la satisfaction client



“A brand is no longer what we tell the consumer it is. It is what consumers tell each other it is.” – Scott Cook





Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

e-commerce

e-marketing

digital

SEM

SEO