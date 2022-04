Karine DELAVAULT MUNDLER

15 années d’expériences confirmées au sein de grandes entreprises de la Distribution ou de l’Energie. Expertise dans l’organisation et la direction de programme. Excellent relationnel, niveau CXO, adaptabilité, autonomie, rigueur et forte capacité de résistance au stress, .

Capacités managériales reconnues par des équipes diverses dans tous types de situation.

Mes valeurs : priorité accordée à l’engagement et à la communication.



Mes compétences :

conseil en Organisation

Management

Distribution

Direction de Projets