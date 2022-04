Karine DELFOUR

J'ai une large expérience dans le domaine de la grande précarité puis celui du monde du travail ou règne également des situations de grande précarité et de souffrances.

J'ai également travaillé 18 mois en qualité de chef de projet du Centre Social de l'Ariane,ce qui m'a permis de developper de nombreuses compétences:animation de réunion, travail en réseau, en partenariat, intègration de logiques techniques,politiques, financières..



En fevrier 2009, J'ai choisi un nouveau statut d'indépendante afin de mettre mes compétences au plus près des besoins et varier mes pratiques.Ce statut m'a conduit à intervenir à l'Institut d'Enseignement Supérieur de Travail Social (IESTS), ce qui a conforté mon intêret pour le domaine de la formation.Je suis d'ailleurs un cursus de Licence de sciences de l'éducation et de la formation.

Depuis Mars 2010, je suis salariée de l'IESTS en qualité de cadre pédagogique dans la filière sociale.

Je suis passionnée par la reflexion sur les méthodes pédagogiques et biensur toujours convaincue de l'importance de la relation et de la communication.



Mes compétences :

Expertise sociale

Formation

Formatrice

Sensibilisation