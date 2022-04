Karine DEMAURAS

Créative pragmatique, j'évolue depuis plus de 12 ans dans la création de Start Up et les entreprises en diversification, en participant au développement de produits innovants.



IMPLIQUEE : les solutions toutes faites ? connais pas... Je suis celle toujours partante pour résoudre des problèmes complexes, souvent avec de l'huile de coude mais toujours avec créativité et empathie.



CREATIVE PRAGMATIQUE : une idée n'a pas de valeur si elle n'est pas traduite en ACTION ou un modèle économique = création de valeur = conception de solutions avec le chemin optimal pour parvenir rapidement à l'objectif.



FACILITATRICE : je construis des passerelles entre les USAGES, les experts MÉTIERS vs TECHNIQUES. De mon parcours de direction en PME, je sais créer du lien sur l'ensemble de la chaîne de valeur



L'essentiel est le TEMPO en apportant l'énergie et la motivation aux équipes de R&D par la gestion directe de projets complexes.



INTRAPRENEURE : en considération de l'intérêt et les connaissances développées pour les produits de mes clients, je construis & fais pousser la culture de l'innovation en interne par le management et la structuration de leurs portefeuille de projets innovants.



= Ma curiosité est ma principale alliée pour la valorisation de la composante technologique et les savoir-faire des projets que je gère.



= De mon expérience de terrain, je nourris quotidienne la composante humaine et relationnelle de mon métier.



= De mon parcours de terrain, j'ai acquis le goût des PME, de solides connaissances et méthodes de développement dans de nombreux domaines technologiques : Biotechnologie, Dispositif médicaux, NTIC, Industrie plastique...



Et le goût de l’entrepreneuriat....



La prochaine étape ?

Je suis la binôme FINANCE, GESTION, MARKETING et JURIDIQUE disposée à rencontrer

= d'un passionné de TECHNOLOGIES voulant s'investir dans une entreprise innovante...

= et / ou d'une PME souhaitant filialiser une nouvelle activité.



Bonne découverte...

http://www.kdinnovation.com



Mes compétences :

Marketing produits

Marketing stratégique et opérationnel

Finance d'entreprise

Juridique entreprise

Financement de l'innovation

Partenariats stratégiques

Innovation collaborative

Capital investissement

Innovation Managériale

Capital développement

Capital risque

Innovation de rupture

Technologies ou produits innovants

Innovation ouverte

Innovations technologiques

Optimisation de processus

Personnal branding

Droit des contrats

Gestion de projets

Contrôle interne

Droit des affaires

Management de projet

Finances publiques

Management de transition

Management par la valeur

Management créativité

Actif immatériel de 'R&D'

Gestion

Créativité

Valorisation

Management

Innovation

Organisation

Coaching

Transmission d'entreprise