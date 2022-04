Karine DESBONNETS

Agée de 45 ans, j'ai exercé dans le domaine de la relation client depuis plus de 15 ans ; ce domaine me passionne toujours autant ; conseiller, promouvoir des produits et fidéliser les clients sont quelques unes de mes compétences que je possède et que je sais mettre à profit. Le dernier poste occupé était Conseillère clientèle Vente à Distance au sein du groupe Humanis ; j'ai eu l'occasion de développer mes compétences commerciales et de découvrir le domaine de la prévoyance ; ainsi je continue à approfondir mes compétences professionnelles. Je suis à nouveau à la recherche de nouvelles opportunités ... Je viens d'intégrer le groupe Verspieren en tant que Conseillère relation client ; il est prévu un contrat jusqu'au 31 mars 2019...



Mes compétences :

Vente

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Intranet

IBM AS400 Hardware

DEC Alpha Hardware

Déclic

Unic

Pleïade

Activ'infinite