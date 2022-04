Karine DESIRONT

Communicante, optimiste, engagée et fiable .

Ce sont les traits de ma personnalité qui me permettent de donner un sens à mon travail et à mes relations.

Pour me permettre de progresser et faire progresser les autres, il m’est nécessaire d’être entourée de

personnalités éclectiques. C’est un facteur important pour développer des relations

sociales et professionnelles riches.

Ma personnalité, mes valeurs et ma volonté me rendent aujourd’hui plus que

jamais, déterminée pour faire avancer les projets tout en agissant pour le bien-être et l’intérêt

commun.



Mes compétences :

Manager

Communication

Performance

Organisation

Direction commerciale

Leadership

Engagement