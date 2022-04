Karine DEVES

Experte depuis plus de 10 ans dans le financement aux entreprises, et résolument tournée vers la clientèle de par mon expérience commerciale réussie en qualité de Chargée d’Affaires, je souhaite apporter aux décideurs locaux, conseils pertinents, solutions adaptées à leurs besoins, pour un financement responsable des entreprises et de la transition énergétique.

Aguerrie aux montages financiers structurés, à la négociation d’offres complexes de financement, avec une culture d’engagement, de qualité de service et de résultat, je fais preuve dans les affaires, de réactivité, de pugnacité et de rigueur. Au travers du pilotage des financements de projet Énergies Renouvelables, j’ai pu démontrer mes capacités organisationnelles, rédactionnelles, en grande autonomie, et en relation avec les acteurs bancaires et conseils de la place.



Mes compétences :

 Maîtrise des financements aux entreprises: analy

 Maîtrise des financements de projets (cadre juri

 Expertise des méthodes de vente / de négociati