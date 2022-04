Karine DEVILLE

Passionnée par la recherche et l'innovation, je suis à la recherche d'une opportunité dans le conseil en management et financement de l'innovation - projets life sciences.

Mes expériences multiples démontrent une capacité d'adaptation et une orientation performances, toutes deux alliées à une curiosité naturelle, un esprit d'équipe, un sens de l'initiative, un haut niveau d'exigence et une excellente faculté d'organisation.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Rédaction scientifique

Veille scientifique

Conception pédagogique

Management

Biologie moléculaire

Bio-informatique

Enseignement universitaire

Biochimie

Biologie cellulaire

Organisation du travail

Biologie structurale

Spectroscopie

Communication

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Microscopie optique

Recherche de financement

Planification de projet

Instrumentation

Cristallographie

Recherche scientifique

Microbiologie

Programmation informatique

Animation de formations

Gestion de partenariats

Pédagogie

Innovation

Recrutement

Gestion budgétaire

Conseil en management