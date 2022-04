Karine DOCHE VECCHI

J'occupe actuellement un poste d’assistante Grands Comptes.



Ambitieuse et dynamique, je saurai m’adapter aux nouvelles missions et responsabilités que vous aurez à me confier.



Mes atouts - rigueur, réactivité, aisance relationnelle, empathie - renforcés par une réelle volonté de réussite me permettront d’animer et administrer efficacement votre équipe commerciale.



Mes compétences :

Engagement

Force de proposition

Capacité d'analyse

Gestion de projet

Gestion des priorités