Karine DOUCHET

D'une formation en chimie, j'ai rapidement basculé dans le commerce.

Après une expérience de commerçante, je me suis dirigée progressivement sur la gestion administrative.

Aujourd'hui, plusieurs expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences dans la comptabilité, que je suis en train de valider.

Ma motivation et ma capacité à apprendre m'ont permis d'avancer. Je souhaite continuer mon évolution professionnelle en développant mes capacités dans la comptabilité et la gestion d'entreprise.



Mes compétences :

Polyvalente

Comptable

Adaptation

Autonomie

Esprit d'équipe