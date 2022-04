Karine DUARTE

Je suis Modéliste Industriel (Titulaire d'un titre niveau BTS, Modéliste en prêt à porter femme : Création et modification de patronnage à plat par moulage ou informatique, essayages et mises au point. Industrialisation et gradation sur les logiciels Lectra : Modaris V7 Basic et expert, Kalédo, Diamino)



J'adore et dévore mon métier dans lequel mon expérience se forge à travers diverses expériences telles que gestionnaire de collection, technicien produit et modéliste.

J'ai aussi à mon actif 13 ans d'expérience en industrie et connais donc bien les objectifs et contraintes de production. Je suis très consciente de l'objectif final : vendre le produit et dégager une marge optimale.



Je suis passionnée par les tous métiers de la mode et suis très motivée pour rejoindre une équipe lui apporter mon énergie, mon enthousiasme, ma positivité et bénéficier de son expérience pour progresser et parfaire ma formation .



Mon souhait est de gagner en compétences et pour ça je suis intéressée par toute fonction se rapportant au prêt à porter que ce soit en bureau d'études (modéliste, gestionnaire de collection, styliste, technicien produit) , en atelier (prototypiste, opératrice sur machine) ou bien aussi au service qualité.

J'apprends vite, je me remets volontiers en question et accepterai avec plaisir et grande motivation de suivre une formation si vous le jugez nécessaire.



Rencontrons nous!



Mes compétences :

Gradation

Modaris

MODELISTE

Toiliste

patronnière

Relation fournisseurs étranger (proche import & gr

Rédaction de dossier technique