Karine DUBOIS

ETHIS RH est un cabinet de conseil en ressources humaines indépendant à taille humaine (1.5 M€, 12 personnes) implanté principalement sur la région Ouest avec des bureaux sur Nantes, Rennes et également Paris.



Deux marques au service de vos équipes : Ethis Management et Ethis Recrutement



ETHIS MANAGEMENT - Nos métiers :

- Diagnostic et Conseil RH

- Formations Actions en Management

- Coaching



Notre philosophie, nos idées :

Manager une personne, une équipe,

c'est donner du sens et de la cohérence à l'action

par l'organisation, la communication, l'évaluation, l'humain …. et le plaisir !



Notre différence :

A chaque action que nous menons, nous commençons par analyser le besoin afin d’agir en vous rendant acteur de la démarche.



Diagnostic et Conseil RH :

• Etat des lieux et diagnostic RH (possibilité de financement auprès des OPCA auprès desquels nous sommes référencés)

• Proposition de solutions et d’un plan d’actions (démarche participative)

• Conception d’outils RH utiles et adaptés

• Pilotage et accompagnement du projet à mettre en œuvre



Formation-Actions :

• Compétences clés du management de proximité (organisation, délégation, communication, accompagnement des équipes)

• Temps forts du management d'équipe : Recrutement/Intégration, Fixation des objectifs/Evaluation/Professionnalisation



Intégration & Construction d'équipe :

Démarche de connaissance de soi et des autres auprès de votre candidat et de l’équipe intégrée (démarche typologique avec utilisation du MBTI ou CCTI) :

• afin d’optimiser son intégration,

• afin d’accompagner la construction et le développement de votre équipe :

•identifier les différences de fonctionnement d’une personne à l’autre,

•utiliser ces différences de façon complémentaire pour développer l’efficacité du groupe,

•tant au niveau de la réalisation des objectifs qu'au niveau des relations interpersonnelles.



Recrutement :

• Processus complet et sur-mesure de recrutement, chasse ou approche directe, sur des profils de dirigeants, membres de comité de direction, managers (fonctions support et techniques), cadres, experts (ingénieurs, commerciaux, …)

• Et/Ou Evaluation des candidats et aide à la décision



Accompagnement et Bilan :

• Bilan de compétences et bilan de carrière

• Outplacement individuel



Nous intervenons sur tous les métiers, pour des entreprises principalement basées sur la région Ouest (PME/PMI, groupes français ou étrangers) et Ile de France.



Nous vous invitons à consulter notre site internetArray. et bientôtArray.



Vous pourrez notamment visualiser les offres que nous menons actuellement pour le compte de nos clients.



Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Développement personnel

Démarche typologique - CCTI

Chasse de dirigeants et cadres

Cohésion des équipes

Ingénieur

Communication

Accompagnement