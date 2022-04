Karine DUBOIS

Ingénieur informatique industrielle, banc de test, mesure, instrumentation

Spécialisée dans le développement de drivers et de programmes de test pour cartes de simulation de bus numériques série avioniques (Mil-Std-1553, Stanag-3910, Arinc429, CAN, I2C ...)



Mes compétences :

C programming language

C++

Java

Microsoft Windows

UNIX/Linux

National Instrument Labwindows CVI

Microsoft Visual Studio

Tornado

VME

VXI

GPIB

Ethernet

PCIexpress

National Instrument Measurement Studio

National Intrument VISA

Mil-std-1553

Arinc429

CAN

I2C/IPMI

RS232/422

STANAG-3910

DIGIBUS

PUMA

CVS

SVN

Redmine

Alfresco

ActiveX

ATLAS

Microsoft Office/Open Office

ARINC615