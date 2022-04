Cyrille FRANCOIS

Gérant d'ATENO-TECH, je maintiens une attention toute particulière sur les outils qui nous permettent de nous améliorer. Retrouvez moi sur facebook :Array et twitter : @CfrancCyrille



Depuis 2001 et à l'aide de plate forme de développement open source (Spring, Eclipse, ...) nous proposons des solutions d'intégration qui permettent à nos clients de rapidement obtenir un logiciel avec un niveau et une qualité de service qui lui permet d'améliorer sa productivité dans les domaines de la mesure (champs , antennes), de la compatibilité électromagnétique, de la simulation mais également des banc de tests.



Pour mener à bien ces intégrations je manage chaque projet comme un projet Agile en mettant en œuvre la méthodologie la plus adaptée au context (Lean Development, Scrum, Kanban, eXtrem Programing). Membre de l'association de promotion de l'Agilité sur Toulouse (www.agiletoulouse.fr/) je participe activement à l'adoption par le plus grand nombre des outils qui nous permette de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs de nos produits.



Mes compétences :

Java

Agile

Systèmes

UML