Charles-Edouard DE VASSOIGNE

Bonjour,



Mes compétences en informatique sont les suivantes:





* Réseaux et sécurité:



- Protocole TCP/IP

- Architectures physiques: LAN, VLAN, WLAN



Routeurs : Cisco, Netgear

Switch : Cisco, HP, Brocade, Dell

Bornes Wi-Fi : Aruba, Ruckus, Motorola, Cisco, Netgear, Huawei

Contrôleur WI-FI : Motorola RFS 4000/6000



- Réseaux hauts débits: ATM, RNIS

- Firewall : Cisco, Fortinet, CheckPoint, Juniper

- Proxy



* Environnements systèmes:



- Windows XP, Vista, Seven, 8, 8.1

- Windows Server 2003, 2008, 2012

- Linux (CentOS, Ubuntu)

- Mac OS X



* Outils de Virtualisation:



- VMWare Workstation

- Oracle VirtualBox



* Programmation:



- Visual Basic

- C++

- C#

- SQL

- XML



