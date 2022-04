Karine DUCRET

Chargée de communication et marketing junior, ma créativité, ma force de persuasion ainsi que mon aisance relationnelle sont les traits de caractère qui me caractérisent le mieux.



Attentive au développement des outils ainsi qu'aux nouveaux procédés, je suis proactive et apte à mener mes projets en parfaite autonomie.

Mon anglais est courant et mon ouverture d'esprit me permet de m'adapter rapidement et efficacement.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Étude de marché

Communication

Rigueur

Gestion de projet