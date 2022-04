Karine DUGAST

Suite à ma formation diplômante de Conseillère en économie sociale familiale, je désire trouver un emploi dans ce domaine. Accompagner les personnes fragilisées, dans leur vie quotidienne, administrative et budgétaire fait partie de mes attributions, tout en respectant une éthique et une déontologie.

Mon expérience d'animatrice en EHPAD me permet d'avoir une bonne connaissance du public des personnes âgées. Mon stage au CCAS d'Aytré m'a permis de découvrir le public en situation de précarité, ainsi que le fonctionnement d'une épicerie sociale et des accompagnements globaux.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Office

Linux